Ещё
Путин анонсировал кадровые решения в связи с трагедией в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин анонсировал кадровые решения в связи с трагедией в Кемерове 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре в Кемерове требует определения виновных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник, 27 марта. Его слова приводит РИА Новости.
Во время встречи, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части, жители спросили президента, не планируется ли отставка губернатора области Амана Тулеева.
«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин.
Также глава государства призвал не «назначать» виновных до завершения расследования. «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. (…) Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил он.
Президент также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.
Путин прилетел в Кемерово во вторник утром, в начале визита он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание по ликвидации последствий пожара, в ходе которого назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», начавшийся 25 марта, унес жизни 64 человек.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД50
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»620
Витас арестован16
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева225
Тулеев попросил прощения у Путина446
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение