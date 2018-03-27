Путин анонсировал кадровые решения в связи с трагедией в Кемерове

Принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре в Кемерове требует определения виновных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник, 27 марта. Его слова приводит РИА Новости

Во время встречи, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части, жители спросили президента, не планируется ли отставка губернатора области Амана Тулеева

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин.

Также глава государства призвал не «назначать» виновных до завершения расследования. «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. (…) Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил он.

Президент также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

Путин прилетел в Кемерово во вторник утром, в начале визита он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание по ликвидации последствий пожара, в ходе которого назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», начавшийся 25 марта, унес жизни 64 человек.