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Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» ввели его в эксплуатацию без согласования с МЧС
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Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» ввели его в эксплуатацию без согласования с МЧС 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Владельцы сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» не получали от Министерства чрезвычайных ситуаций согласования специальных технических условий, необходимых для ввода здания в эксплуатацию после его реконструкции, рассказал журналистам главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", — приводит его слова ТАСС.
По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.
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