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После трагедии в Кемерове корреспондент «МИР» проверил петербургский ТРК
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После трагедии в Кемерове корреспондент «МИР» проверил петербургский ТРК 

Мир24 1 час назад
После трагедии в Кемерове проверки торговых центров начались по всей стране. В Петербурге инспекторы МЧС работают с самого утра. Корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев на себе проверил, сможет ли он спастись в случае пожара.
Трагедия в кемеровском торговом центре повод перепроверить защитные системы даже в океанариуме. Плановый осмотр в графике стоял на середину апреля. Но после трагедии в «Зимней Вишне», ТРК решили проверить немедленно.
«По требованиям пожарной безопасности все двери закрыты на электрозамки, но не закрыты на ключ. В настоящее время они заблокированы и мигают. При сработке пожарной сигнализации они изменяют цвет и открываются автоматически», — сказал начальник департамента по безопасности в торгово-развлекательном комплексе Александр Николаев.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Охранники показывают лазерные датчики, пожарные рукава и так называемые спринклеры — водяные оросители..
В данном торгово-развлекательном комплексе даже есть свой бассейн. Правда, служит он не развлекательным, а чисто практическим целям. В случае возникновения пожара система тушения забирает воду именно отсюда. Вместимость 100 кубометров. Так что проливка может занимать до 20 минут. В этом случае пожар может быть потушен еще до приезда спасателей.
Это уже другой развлекательный центр. На втором этаже кинотеатр. Пять больших залов, бар. В час пик здесь собирается больше 500 человек. Чтобы не допустить паники в случае ЧП, роль спасателей примеряют сами сотрудники. Очередное обучение пожарной безопасности бармен Владимир прошел меньше месяца назад.
«Я могу воспользоваться огнетушителем по правилам пожарной безопасности и потушить очаг, если он маленький. Если это уже не в моих силах, то я помогаю направлять потоки людей», — сказал бармен Владимир Лёгкий.
Объективную оценку в ближайшие дни дадут специалисты МЧС. По распоряжению губернатора, стресс-тесты пройдут более чем в 80 городских ТРК.
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