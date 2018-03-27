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В Барнауле прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ Кемерова
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В Барнауле прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ Кемерова 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово почтили в Барнауле 26 марта.
У Мемориала Славы собрались жители города, они принесли свечи, цветы, детские игрушки. Когда стемнело, из зажженных свечей горожане выложили надпись «Кемерово».
В социальных сетях и мессенджерах барнаульцев призывают объявить бойкот торговым центрам и не ходить туда 31 марта.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 8 детей. Пострадало 40 человек, 13 все еще остаются в больницах.
АиФ — Алтай: последние новости
Барнаульцев призывают устроить бойкот торговым центрам из-за ЧП в Кузбассе Как вести себя при пожаре в торговом центре? В Барнауле прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ Кемерова
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