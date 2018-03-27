В Барнауле прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ Кемерова

У Мемориала Славы собрались жители города, они принесли свечи, цветы, детские игрушки. Когда стемнело, из зажженных свечей горожане выложили надпись «Кемерово».

В социальных сетях и мессенджерах барнаульцев призывают объявить бойкот торговым центрам и не ходить туда 31 марта.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 8 детей. Пострадало 40 человек, 13 все еще остаются в больницах.