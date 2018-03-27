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Тюменцы организовали стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове
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Тюменцы организовали стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Горожане с утра стягиваются к стихийному мемориалу, среди них семьи с детьми, влюбленные пары, студенты и школьники, сотрудники близлежащих офисов и пенсионеры, пишет портал «Megatyumen».
«Это горе коснулось всех. Никто не может равнодушно отмахнуться, услышав, что где-то люди буквально воют от боли, потеряв своих родных и близких, детей, родителей и друзей. И совершенно неважно, где произошла беда: на другом конце города или на другом конце страны. А у меня, к тому же, близкие друзья живут в Кемерове. Никак не могу собраться с силами, чтобы позвонить им… страшно услышать голоса, страшно осознать, что все это — не просто ужасная картинка на экране телевизора, а наша действительность», — говорит одна из тюменок.
Как ранее писал «ФедералПресс», пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В трагедии погибли 64 человека, многие из них дети, пришедшие в кино и развлекательный центр. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В связи с трагедией среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.
Фото: ФедералПресс/Илья Донсков
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