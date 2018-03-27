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Телевизионщики рассказали о запрете Кремля на негативные новости
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Телевизионщики рассказали о запрете Кремля на негативные новости 

ИД «Собеседник» 1 час назад
СМИ сообщили, что Кремль запретил федеральным телеканалам сообщать негативные новости.26 марта Sobesednik.ru писал, что на ежедневном брифинге журналисты попросили представителя Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать предположение о том, что федеральные телеканалы пытались замолчать пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Разговоры об этом возникли из-за того, что телеканалы изменили эфирную сетку только 26 марта, а в день трагедии они дали мало новостей о произошедшем. «Я не знаю, почему не показывают [новости с места ЧП]. Но те, кто следит за информацией, когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернётся в таком масштабе. А что касается запрета на плохие новости, это абсурд полный», — сказал Песков. Один телевизионный сотрудник рассказал «Би-би-си», что до президентских выборов на федеральных телеканалах действовал «жёсткий запрет» на негативные новости. «Они не должны были даваться без консультаций с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым или первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым», — цитирует своего собеседника агентство. Журналист предположил, что этот запрет продлило до инаугурации президента. «Росбалт» со ссылкой на свои источники в крупных медиа тоже сообщил, что телеканалы старались не давать в эфир много негативных новостей. «Ещё до президентских выборов было получено указание уменьшить количество негативных новостей и давать больше позитива. К примеру, мы давали жизненные истории про пенсионеров», — рассказал сотрудник федерального информационного канала. Напомним, пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул 25 марта. По официальным данным, в результате ЧП погибли 64 человека, ещё десятки пострадали. Родственники жертв пожара подсчитали, что более 80 человек пропали без вести. Между тем ходят слухи о том, что власти занижают число погибших в Кемерове. Президент Владимир Путин объявил 28 марта днём траура по погибшим в результате пожара.
ИД «Собеседник»: последние новости
В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка 11-летняя родственница главы Кузбасса погибла в ТЦ в Кемерово В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек
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