Телевизионщики рассказали о запрете Кремля на негативные новости 

ИД «Собеседник»: последние новости

В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка

11-летняя родственница главы Кузбасса погибла в ТЦ в Кемерово

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек