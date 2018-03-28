В Париже почтили память погибших в Кемерово

В Свято-Троицком соборе в Париже прошла панихида памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщается в фейсбуке посольства России во Франции.

"В Свято-Троицком соборе в Париже отслужена панихида по погибшим в Кемерово. Выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и родным погибших в этой трагедии. Скорбим!", — сообщается на странице посольства.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.