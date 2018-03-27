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Пожар в Кемерове: на Манежной площади Москвы организуют мемориал
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Пожар в Кемерове: на Манежной площади Москвы организуют мемориал 

Мир24 1 час назад
На Манежной площади в Москве организуют площадку для почтения памяти погибших в Кемерове. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».
«Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, так, чтобы было удобно москвичам прийти возложить цветы и отдать память погибшим», — подчеркнул градоначальник.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове } Собянин отметил, что с данной инициативой к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди жертв много детей. Пятнадцать человек находятся на лечении.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура по погибшим. В стране приспустят флаги, учреждениям культуры рекомендуют отказаться от увеселительных мероприятий, телеканалам — от показа развлекательных передач.
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