Забравшемуся на кран в знак протеста тюменскому строителю и его коллегам выплатили по 5 тысяч рублей 

Забастовка строителя, забравшегося на кран в Тюмени, получила продолжение. Его бригаду распустили, выплатив им по пять тысяч рублей. Пока смелый поступок мужчины, который просидел на сооружении высотой с 16-этажный дом, ни к чему не привел. Следователи продолжают проверку по факту невыплаты заработной платы рабочим.
— Нам всем дали по пять тысяч рублей из 40 обещанных. Сказали, что больше ни копейки не получим. Даже не знаем, стоит нам еще ждать чуда или нет, — сказал один из рабочих.
Сам застройщик не смог предоставить информацию о проделанной работе по проверке невыплаты зарплаты рабочим. Ранее компания обещала разобраться в этой ситуации с подрядчиком.
На днях на этой же стройплощадке в одном из цокольных помещений произошел пожар. Предварительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Связаны ли как-то эти два происшествия — пока непонятно. Специалисты дознания продолжают расследование.