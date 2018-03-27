Забравшемуся на кран в знак протеста тюменскому строителю и его коллегам выплатили по 5 тысяч рублей

Забастовка строителя, забравшегося на кран в Тюмени , получила продолжение. Его бригаду распустили, выплатив им по пять тысяч рублей. Пока смелый поступок мужчины, который просидел на сооружении высотой с 16-этажный дом, ни к чему не привел. Следователи продолжают проверку по факту невыплаты заработной платы рабочим.

— Нам всем дали по пять тысяч рублей из 40 обещанных. Сказали, что больше ни копейки не получим. Даже не знаем, стоит нам еще ждать чуда или нет, — сказал один из рабочих.

Сам застройщик не смог предоставить информацию о проделанной работе по проверке невыплаты зарплаты рабочим. Ранее компания обещала разобраться в этой ситуации с подрядчиком.

На днях на этой же стройплощадке в одном из цокольных помещений произошел пожар. Предварительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Связаны ли как-то эти два происшествия — пока непонятно. Специалисты дознания продолжают расследование.