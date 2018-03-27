Абызов: правительство сделает серьезные выводы по итогам трагедии в Кемерове

"Сейчас не время для каких-то заявлений. Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет — обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС Минздрава . Сейчас задача всех — справиться с этой трагедией и самое главное — помочь людям", — сказал он.

В пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове 25 марта погибли 64 человека. Во время пожара не сработала сигнализация, а пожарные выходы оказались заблокированы.