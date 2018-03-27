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В Челябинске микроавтобус насмерть сбил пешехода
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В Челябинске микроавтобус насмерть сбил пешехода 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Тракторозаводском районе.
«По предварительным данным, полученным от сотрудников челябинской Госавтоинспекции, прибывшим на место происшествия, установлено, что сегодня, в дневное время, вблизи дома № 10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода-девушку, 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
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