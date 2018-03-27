В Челябинске микроавтобус насмерть сбил пешехода

Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Тракторозаводском районе.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников челябинской Госавтоинспекции , прибывшим на место происшествия, установлено, что сегодня, в дневное время, вблизи дома № 10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода-девушку, 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.