Cushman & Wakefield не ожидает резкого замещения старых ТЦ новыми из-за пожара в Кемерове

Cushman & Wakefield не ожидает резкого развития рынка современных торгово-развлекательных центров в России с точки зрения пожарной безопасности после пожара в кемеровской «Зимней вишне». Об этом сообщил журналистам партнер компании Семен Юрченко.

«Есть следующая мысль, что существенного сдвига после случившейся трагедии в масштабе всей страны, как бы это пессимистично ни звучало, едва ли может произойти», — сказал Юрченко. Он напомнил про трагедию в клубе «Хромая лошадь», после которой некоторое время наблюдался всплеск активности надзорных органов, который позже сошёл на нет.

По его словам, сегодня в большинстве торговых центрах детские комнаты расположены на самых высоких этажах, но не всегда эвакуационные выходы находятся рядом.

В качестве примера правильной компоновки помещений с точки зрения пожарной безопасности Юрченко привёл магазины ИКЕА