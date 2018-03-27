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Cushman & Wakefield не ожидает резкого замещения старых ТЦ новыми из-за пожара в Кемерове
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Cushman & Wakefield не ожидает резкого замещения старых ТЦ новыми из-за пожара в Кемерове 

Rambler News Service 1 час назад
Cushman & Wakefield не ожидает резкого развития рынка современных торгово-развлекательных центров в России с точки зрения пожарной безопасности после пожара в кемеровской «Зимней вишне». Об этом сообщил журналистам партнер компании Семен Юрченко.
«Есть следующая мысль, что существенного сдвига после случившейся трагедии в масштабе всей страны, как бы это пессимистично ни звучало, едва ли может произойти», — сказал Юрченко. Он напомнил про трагедию в клубе «Хромая лошадь», после которой некоторое время наблюдался всплеск активности надзорных органов, который позже сошёл на нет.
По его словам, сегодня в большинстве торговых центрах детские комнаты расположены на самых высоких этажах, но не всегда эвакуационные выходы находятся рядом.
В качестве примера правильной компоновки помещений с точки зрения пожарной безопасности Юрченко привёл магазины ИКЕА.
Ранее управляющий партнёр и генеральный директор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко заявил, что сгоревший комплекс «Зимняя вишня» в Кемерове не является торговым центром в современном понимании. По его словам, сегодня в России большое количество подобных объектов — например, в Перми.
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