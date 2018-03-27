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Глобальные проверки пожарной безопасности проходят на всех социально значимых объектах Реутова
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Глобальные проверки пожарной безопасности проходят на всех социально значимых объектах Реутова 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», глава Реутова Станислав Каторов распорядился провести глобальные проверки противопожарного состояния всех городских объектов с массовым пребыванием людей. Об этом он сообщил на оперативном совещании во вторник, 27 марта.
Особое внимание прошу уделить проверке учебных заведений, детсадов, яслей и объектов соцсферы. Здесь предстоит проверить и в случае необходимости заменить пожарную сигнализацию. Кроме того, в ближайшие дни должны пройти противопожарные тренировки персонала детских, учебных и социальных учреждений
— Сергей Каторов.
Кроме того, глава города поручил управляющим компаниям провести ревизию средств пожаротушения и дымоудаления в многоквартирных жилых домах.
Прошедшие вчера проверки ТЦ  «Реутов-Парк»
и ТЦ «Шоколад» нарушений не выявили. Однако это не означает, что контроль за безопасностью может быть ослаблен
— Сергей Каторов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
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