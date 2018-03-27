Глобальные проверки пожарной безопасности проходят на всех социально значимых объектах Реутова

В связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», глава Реутова Станислав Каторов распорядился провести глобальные проверки противопожарного состояния всех городских объектов с массовым пребыванием людей. Об этом он сообщил на оперативном совещании во вторник, 27 марта.

Особое внимание прошу уделить проверке учебных заведений, детсадов, яслей и объектов соцсферы. Здесь предстоит проверить и в случае необходимости заменить пожарную сигнализацию. Кроме того, в ближайшие дни должны пройти противопожарные тренировки персонала детских, учебных и социальных учреждений

— Сергей Каторов.

Кроме того, глава города поручил управляющим компаниям провести ревизию средств пожаротушения и дымоудаления в многоквартирных жилых домах.

Прошедшие вчера проверки ТЦ «Реутов-Парк»

и ТЦ «Шоколад» нарушений не выявили. Однако это не означает, что контроль за безопасностью может быть ослаблен

— Сергей Каторов.