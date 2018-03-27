Как вести себя во время пожара?

Почему во время задымления из-за пожара лучше ползти?

«В случае пожара в ТЦ необходимо соблюдать спокойствие, слушать указания по громкой связи и постараться быстро покинуть помещение, ориентируясь по указателям выхода», — отмечает замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«При задымлении надо дышать через платок или другие предметы одежды, желательно влажные (можно их увлажнить слюной), — разъясняет начальник группы информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РТ Марат Рахматуллин. — Нужно ползти, потому что слой кислорода над полом сохраняется дольше. Решая, эвакуироваться ли самостоятельно из окна, нужно знать, что прыжок с высоты выше 3 этажа может оказаться смертельным. А вот ребенка могут поймать стоящие внизу взрослые».