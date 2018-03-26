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Матч сборных России и Франции начнется с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерове
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Матч сборных России и Франции начнется с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерове 

ТАСС 20 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу выйдет на товарищеский матч с французами в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Российские футболисты сыграют в траурных повязках", — сообщили в пресс-службе.
Накануне в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По последним данным, из-за него погибли 64 человека.
Матч между сборными России и Франции пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.
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