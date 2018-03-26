Матч сборных России и Франции начнется с минуты молчания в память жертв пожара в Кемерове

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Сборная России по футболу выйдет на товарищеский матч с французами в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Российские футболисты сыграют в траурных повязках", — сообщили в пресс-службе.

Накануне в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По последним данным, из-за него погибли 64 человека.