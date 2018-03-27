«Не высыпался, выходных не было»: задержанный охранник «Зимней вишни» хотел уволиться

Следственный комитет задержал охранника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. Его заподозрили в том, что сотрудник ЧОП отключил систему оповещения во время пожара. «360» пообщался с теткой задержанного Людмилой Бобрышевой. Она рассказала, в охранники сгоревшего торгового центра работали в тяжелых условиях и ее племянник собирался увольняться.

Фото: соцсети

Людмила Бобрышева утверждает, что в ТЦ было много проблем: в частности, не хватало сотрудников ЧОП. Ее племянник, как и другие охранники, работал сверхурочно.

Там охранников не хватало. Он свою смену работал, потом вызывали еще. Потом опять на свою смену. Не высыпался, выходных вообще не было. Потому что зарплату урезали, и многие поувольнялись

— Людмила Бобрышева.

По словам племянника, с оставшихся охранников «драли три шкуры», предъявляли повышенные требования и постоянно отчитывали. Однако, говоря о «вечных проблемах», Антюшин не сильно откровенничал с теткой и «никого не закладывал». Зато сообщил, что планирует уволится.

Фото: соцсети

«Он всегда говорил, что там проблемы, всех поувольняли. Сергей там дольше всех работает. Они там,

по-моему, даже без трудовых договоров, неоформленные. Он говорил: «Я работаю, и что? Буду уходить, потому что там вечные проблемы все время»», — рассказала собеседница «360».

«Продавцы и охранники — не супергерои». В провале эвакуации из кемеровского ТЦ заподозрили ЧОП Бобрышева уверена, что Антюшин не отключал сигнализацию. Об этом, по словам женщины, он рассказал отцу и брату, с которыми успел пообщаться.

Он сидел за пультом. Ему пришла на компьютер информация, что сработала пожарная сигнализация, а оповещения громкого не было. Сергей позвал начальника, тот позже пришел и сказал оставаться за пультом, а сам пошел наверх

куда-то — Людмила Бобрышева.

Несмотря на то, что сирена не включалась, на первом этаже сработало местное оповещение. Об этом накануне также заявляли очевидцы ЧП. Но кто включил хотя бы местное оповещение: племянник или его — шеф женщина не знает.

«Громкой сирены не было, неисправность там, или что. И девочки, у которых брали интервью вчера, говорили, что местное оповещение было только на первом этаже, тихое, его не слышно было. Я не знаю, он включил это местное оповещение или его начальник», — отметила Бобрышева.

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По ее словам, связаться с племянником и узнать, что с ним сейчас происходит, семья не может. Также они пока не могут выяснить срок, на которые его арестовали.

«Я сначала звонила, трубку он не брал, а сейчас, естественно, все изъяли. Видимо, сейчас он находится в следственном изоляторе . У нас нет допуска к нему, связи. Передачу, вроде, отец ему сегодня передал», — заключила Бобрышева.

Накануне правоохранители задержали

31-летнего

сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, по данным следствия отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Помимо него задержаны и допрошены техдиректор

компании-собственника

здания, арендатор помещения, где возник пожар, а также руководитель и сотрудник организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Причину отключения сирены Антюшин объяснил ее частыми самопроизвольными срабатываниями. О каждом таком ее включении охранники докладывали руководству ТЦ и оставляли сообщения в журнале дежурств. Помимо этого, руководству сообщали о неработающих пожарных гидрантах и захламленных аварийных выходах. Вот только жалобы сотрудников ЧОП полностью игнорировались.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. Погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Свыше 60 пострадали, из них 10 остаются в больнице. Кроме того, неизвестна судьба шести человек.