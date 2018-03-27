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Путин о трагедии в Кемерове: «Не плакать, а реветь хочется»
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Путин о трагедии в Кемерове: «Не плакать, а реветь хочется» 

360tv.ru 3 часа назад
Президент России Владимир Путин, прилетевший в Кемерово, провел совещание о ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня». На встрече присутствовали главы Следственного комитета, Минздрава, МЧС и руководство региона. Глава государства не смог сдержать эмоций и сказал, что когда он думает о погибших детях, ему хочется не плакать, а рыдать.
Глава СК Александр Бастрыкин рассказал Путину о нерабочей сигнализации в торговом центре, а руководитель МЧС доложил, что проверки пожарной безопасности осложнялись «налоговыми каникулами». Президент, в свою очередь, попросил не связывать вопросы безопасности и «налоговые каникулы».
Российский лидер также заявил, что необходимо будет дать правовую оценку действиям каждого правового лица.
Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей: хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь то, что здесь сказано уже, другие чувства возникают, честно скажу
— Владимир Путин.
Путин ответил на вопрос журналистов об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Президент России предложил не «назначать» сгоряча виновны, а в начале разобраться в произошедшем.
Пожар в  торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Более 60 пострадали. Ранее стало известно, что при пожаре погиб 41 ребенок.
После ЧП в Кемерове возбудили уголовное дело по статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители задержали четырех человек. Всего сообщается о десяти фигурантах уголовных дел.
Среди возможных причин пожара эксперты называют дешевые отделочные материалы, перегрузку электросети, халатность ответственных лиц при проведении пожарных проверок, а также взрыв аппарата с  поп-корном. Среди всех возможных версий эксперты не рассматривают версию террористического акта.
360tv.ru: последние новости
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 Ещё 7 источников 
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