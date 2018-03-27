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Нижегородские пожарные эвакуировали двух детей и восьмерых взрослых из горящего дома
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Нижегородские пожарные эвакуировали двух детей и восьмерых взрослых из горящего дома 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Десять человек, в том числе двое детей, были эвакуированы Нижегородскими пожарными из горящего дома в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Безрукова вспыхнул вечером 26 марта. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 21.32. Первоначальные действия прибывших пожарных были направлены на спасение людей. Жильцов эвакуировали по лестничным маршам, никто из них не пострадал.
С огнем боролись 19 человек, привлекалось пять единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров, пламя уничтожило имущество в одной из квартир. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, в Советском районе пожарные спасли из горящего дома десятерых жильцов.
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