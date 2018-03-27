В Амурской области более 350 библиотек собирают книги для одной сгоревшей

Амурской области 375 библиотек собирают литературу для сгоревшей библиотеки в посёлке Серышево , где пожар уничтожил около 30 тысяч изданий. Пока удалось собрать 800 книг, сообщает пресс-служба министерства культуру региона.

Всего в Благовещенске открыли три точки сбора. Первая — в Амурской областной библиотеке по адресу ул. Ленина, 139, вторая — в Доме народного творчества на ул. Ленина, 144 и третья точка на ул. Зейской, 173, кабинет 101. К сбору книг подключились молодые общественники и журналисты команды издательского дома 2x2.su.

24 марта в посёлке Серышево произошёл пожар в районной библиотеке. Повреждено около 150 квадратных метров, кровля уничтожена полностью. Пострадавших в пожаре нет, но ущерб библиотека получила значительный. Огонь уничтожил около 30 тысяч книг.