Глава Балашихи поручил провести противопожарные тренировки в торговых центрах города

Глава Балашихи Сергей Юров поручил провести тренировки по пожарной безопасности в торговых центрах и муниципальных учреждениях округа. Об этом он сообщил на оперативном совещании в здании администрации Балашихи.

Необходимо запланировать, прежде всего, в торговых центрах и муниципальных учреждений города проведение тренировок по пожарной безопасности. Помимо работоспособности технических систем, мы понимаем, что проблема заключается прежде всего в персонале, который абсолютно не готов к проведению эффективной быстрой плановой эвакуации

— Сергей Юров.

Он добавил, что также необходимо оперативно проверить все торговые центры и учреждения Балашихи на соблюдение требований пожарной безопасности, а также места с массовым пребыванием людей.

Кроме того, Сергей Юров поручил составить полный перечень всех торговых комплексов и учреждений города для проведения соответствующих проверок.