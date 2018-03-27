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Глава Балашихи поручил провести противопожарные тренировки в торговых центрах города
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Глава Балашихи поручил провести противопожарные тренировки в торговых центрах города 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Балашихи Сергей Юров поручил провести тренировки по пожарной безопасности в торговых центрах и муниципальных учреждениях округа. Об этом он сообщил на оперативном совещании в здании администрации Балашихи.
Необходимо запланировать, прежде всего, в торговых центрах и муниципальных учреждений города проведение тренировок по пожарной безопасности. Помимо работоспособности технических систем, мы понимаем, что проблема заключается прежде всего в персонале, который абсолютно не готов к проведению эффективной быстрой плановой эвакуации
— Сергей Юров.
Он добавил, что также необходимо оперативно проверить все торговые центры и учреждения Балашихи на соблюдение требований пожарной безопасности, а также места с массовым пребыванием людей.
Кроме того, Сергей Юров поручил составить полный перечень всех торговых комплексов и учреждений города для проведения соответствующих проверок.
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