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Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове
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Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове 

RT на русском 4 часа назад
Депутаты Госдумы начали пленарное заседание с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове, который произошёл в воскресенье, 25 марта. «Уважаемые коллеги, прежде чем мы с вами приступим к работе, предлагаю почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в Кемерово», — цитирует РИА Новости спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. В Кемеровской области был объявлен трёхдневный траур.
RT на русском: последние новости
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