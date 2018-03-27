Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове 

Депутаты Госдумы начали пленарное заседание с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове, который произошёл в воскресенье, 25 марта. «Уважаемые коллеги, прежде чем мы с вами приступим к работе, предлагаю почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в Кемерово», — цитирует РИА Новости спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. В Кемеровской области был объявлен трёхдневный траур.