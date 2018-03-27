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Эксперты оценили соответствие нормативам размещение детских зон в российских ТЦ
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Эксперты оценили соответствие нормативам размещение детских зон в российских ТЦ 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Большинство торговых центров не выполняют нормативы по размещению детских игровых зон, рассказали «Интерфаксу» эксперты.
«Большинство детских игровых зон в российских ТЦ расположено на верхних этажах в ТЦ», — рассказал «Интерфаксу» президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.
Между тем, в России с 2009 г. действует СНИП, который указывает, что в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода».
«Традиционно детские развлечения, кино, фудкорд и все что связано именно с этим размещается на последнем этаже. Как правило, это третий этаж, если говорить в среднем. Такую конфигурацию имеет подавляющее число российских ТЦ, это мировая практика», — подтвердил председатель совета директоров RRG Денис Колокольников.
По словам эксперта, во-первых, для кинотеатров и детских развлечений требуются высокие потолки.
«Во-вторых, это связано с экономическими показателями — детские развлечения и кино платят меньше, чем другие арендаторы, но выполняют якорную функцию», — пояснил Колокольников.
25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека, есть госпитализированные и пропавшие без вести.
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