В Майкопе проверят безопасность образовательных учреждений и ТЦ

Планерное совещание в администрации Майкопа началось с минуты молчания в память о жертвах Кемеровской трагедии.

Мэр республиканской столицы Андрей Гетманов от себя лично и от имени всех жителей города выразил глубокие соболезнования людям, потерявшим в результате пожара родных и близких.

Главной темой совещания стало обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей — школах, детских садах, торговых центрах.

«То, что произошло в торговом центре «Зимняя вишня», — это большая трагедия. И одновременно — тревожный сигнал для всех нас. Это жестокое напоминание о том, что любая халатность, любая недоработка в вопросах обеспечения безопасности может обернуться непоправимой бедой. Необходимо принять все возможные меры, чтобы исключить подобные чрезвычайные ситуации», — подчеркнул мэр Майкопа.

Андрей Гетманов поручил в кратчайшие сроки провести тщательную проверку всех торговых центров и образовательных учреждений, расположенных на территории Майкопа, на предмет пожарной безопасности и состояния эвакуационных путей. Кроме того, в ближайшее время в школах и детсадах планируется организовать внеплановые учения по отработке действий детей и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.