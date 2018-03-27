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В Майкопе проверят безопасность образовательных учреждений и ТЦ
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В Майкопе проверят безопасность образовательных учреждений и ТЦ 

АиФ Адыгея 1 час назад
Планерное совещание в администрации Майкопа началось с минуты молчания в память о жертвах Кемеровской трагедии.
Мэр республиканской столицы Андрей Гетманов от себя лично и от имени всех жителей города выразил глубокие соболезнования людям, потерявшим в результате пожара родных и близких.
Главной темой совещания стало обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей — школах, детских садах, торговых центрах.
«То, что произошло в торговом центре «Зимняя вишня», — это большая трагедия. И одновременно — тревожный сигнал для всех нас. Это жестокое напоминание о том, что любая халатность, любая недоработка в вопросах обеспечения безопасности может обернуться непоправимой бедой. Необходимо принять все возможные меры, чтобы исключить подобные чрезвычайные ситуации», — подчеркнул мэр Майкопа.
Андрей Гетманов поручил в кратчайшие сроки провести тщательную проверку всех торговых центров и образовательных учреждений, расположенных на территории Майкопа, на предмет пожарной безопасности и состояния эвакуационных путей. Кроме того, в ближайшее время в школах и детсадах планируется организовать внеплановые учения по отработке действий детей и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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