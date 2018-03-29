В Майкопе проходят масштабные проверки соблюдения пожарной безопасности

После трагических событий в Кемерово Майкопе проходят масштабные проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях и торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

«В ходе проверочных мероприятий особое внимание обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона в целях их устранения будут приняты все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майкопу и Майкопскому району ГУ МЧС России по Адыгее Руслан Барчо.

По его словам, в образовательных учреждениях города, в частности, в детских садах, сегодня прошли тренировки по эвакуации детей при условных пожарах.

Воспитатели, персонал и дошколята справились с поставленной задачей и вовремя покинули здания. После построения была организована проверка возможного наличия людей в помещениях детских садов. Оставшихся в учреждениях не оказалось. По результатам проведенных эвакуаций был проведен разбор действий педагогов и воспитанников.

Кроме того, сотрудникам детских садов разъяснили основные требования пожарной безопасности.

В городских школах подобные тренировки планируется проводить после окончания каникул, со второго апреля.