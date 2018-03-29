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В Майкопе проходят масштабные проверки соблюдения пожарной безопасности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Майкопе проходят масштабные проверки соблюдения пожарной безопасности 

АиФ Адыгея 39 минут назад
После трагических событий в Кемерово в Майкопе проходят масштабные проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях и торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
«В ходе проверочных мероприятий особое внимание обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона в целях их устранения будут приняты все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Майкопу и Майкопскому району ГУ МЧС России по Адыгее Руслан Барчо.
По его словам, в образовательных учреждениях города, в частности, в детских садах, сегодня прошли тренировки по эвакуации детей при условных пожарах.
Воспитатели, персонал и дошколята справились с поставленной задачей и вовремя покинули здания. После построения была организована проверка возможного наличия людей в помещениях детских садов. Оставшихся в учреждениях не оказалось. По результатам проведенных эвакуаций был проведен разбор действий педагогов и воспитанников.
Кроме того, сотрудникам детских садов разъяснили основные требования пожарной безопасности.
В городских школах подобные тренировки планируется проводить после окончания каникул, со второго апреля.
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