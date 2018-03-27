В Котово судят мужчину, спалившего дом с собственной матерью

В городе Готово будут судить 29-летнего местного жителя, по вине которого загорелся родительский дом. В охваченном огнем помещении осталась мать мужчины.

Как сообщает РИА34, 65-летнюю пенсионерку удалось вытащить из полыхающего строения, но она скончалась в больнице.

— Пожар произошел вечером 13 октября прошлого года. Во время застолья с родственниками обвиняемый курил сигареты и бросал окурки на деревянный пол, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — Впоследствии ночью от тлеющих окурков произошел пожар. Проснувшиеся родственники выбежали на улицу, а пожилая хозяйка дома, потерявшая сознание, осталась в помещении.

Вынести женщину из горящего дома пожарным удалось, но от полученных ожогов она скончалась в больнице.

В отношении сына погибшей было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину котовчанин признал, ему грозит до двух лет лишения свободы.