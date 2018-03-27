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Траурные акции по погибшим в Кемерово пройдут 27 марта в Приангарье
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Траурные акции по погибшим в Кемерово пройдут 27 марта в Приангарье 

АиФ Иркутск 7 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Траурные акции по погибшим на пожаре в Кемерово пройдут в Иркутске и Ангарске. Инициативу проведения выдвинули граждане.
27 марта в 19.00 иркутяне соберутся у часовни напротив здания правительства Иркутской области. В Ангарске акция начнется в 20.00 у памятника «Голуби мира».
Горожан призывают принести свечи и цветы и поучаствовать в минуте молчания. Приглашения распространяются по соцсетям.
Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Официальной число погибших на данный момент — 64 человека, среди них дети. 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура по погибшим.
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Из-за забытого на плите парафина в Иркутске загорелась квартира этажом выше Траурные акции по погибшим в Кемерово пройдут 27 марта в Приангарье ТЦ Иркуктска уже два года не проверяются на противопожарную безопасность
 Ещё 5 источников 
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