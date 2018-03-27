Траурные акции по погибшим в Кемерово пройдут 27 марта в Приангарье

Траурные акции по погибшим на пожаре в Кемерово пройдут в Иркутске Ангарске . Инициативу проведения выдвинули граждане. 27 марта в 19.00 иркутяне соберутся у часовни напротив здания правительства Иркутской области . В Ангарске акция начнется в 20.00 у памятника «Голуби мира». Горожан призывают принести свечи и цветы и поучаствовать в минуте молчания. Приглашения распространяются по соцсетям. Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Официальной число погибших на данный момент — 64 человека, среди них дети. 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура по погибшим.