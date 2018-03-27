Персонал бросил детей. Пучков и Бастрыкин рассказали Путину о пожаре в ТРЦ

Владимир Путин прибыл в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». О чем президент говорил с представителями МЧС и СК — в нашем материале.

Оперативное совещание по ликвидации последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки человек, началось с минуты молчания. Владимир Путин принес глубокие соболезнования семьям погибших и заявил, что вместе с горожанами скорбит вся страна.

Первым выступил Пучков. Он рассказал президенту о том, что пожар привел к обрушению кровли и перекрытий между третьим и четвертым этажами здания, и буквально за несколько минут пламя охватило площадь 1,5 тысячи квадратных метров.

Пучков добавил, что спустя семь минут после начала возгорания на место прибыли первые расчеты пожарной охраны, скорая помощь и полицейские. Они принялись оказывать помощь людям и вывели из здания более 700 человек. Вместе с тем, 20 из них сняли с верхних этажей с помощью специальной техники.

Работу по спасению людей и борьбе с огнем развернули на четырех участках. Условия были очень тяжелыми: в отдельных точках температура достигала 600 градусов, ситуацию осложняла неустойчивость конструкций, задымление и практически нулевая видимость.

На вопрос президента о том, в каком году было построено здание, министр ответил, что его возвели еще в 1968-м и с тех пор неоднократно перестраивали под нужды ТРЦ. Пучков также отметил, что в здании велась очень широкая деятельность в области торговли и развлекательных услуг, но при этом оно было зарегистрировано как предприятие малого бизнеса.

"В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала — менее 100 человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены", — сказал министр.

Сейчас, по словам Пучкова, приоритет работы ведомства заключается в том, чтобы оказать адресную помощь семьям, родным и близким пострадавших. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в легкой степени — по 200 тысяч, средней и тяжелой — по 400 тысяч.

После руководителя МЧС с докладом выступил глава СКР Александр Бастрыкин. Он отметил, что владельцами центра являются Денис Штенгелов (78% капитала) и Игорь Семенов (17% капитала). Бастрыкин добавил, что основной владелец Штенгелов — бывший местный предприниматель, сейчас в основном проживает в Австралии . А руководителем центра и арендатором помещений является Надежда Судденок.

Президент спросил Бастрыкина, как была организована система безопасности в ТРЦ, на что глава СКР ответил, что на данный момент задержаны пять человек, среди которых технический директор компании-собственника, отвечавший за пожарную безопасность, и генеральный директор ООО «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко (эта компания занималась установкой пожарной сигнализации).

Бастрыкин отметил, что пожарная сигнализация центра не работала с 19 марта, однако никаких мер по исправлению этой ситуации предпринято не было.

Несмотря на это, в «Зимней вишне» работала система оповещения о пожаре, которая включалась нажатием специальной кнопки на посту охраны. Охранник, который должен был ее включить, своих обязанностей не выполнил. Бастрыкин добавил, что охранник тоже задержан.

Вместе с тем, следствию удалось выяснить, что двери на четвертом этаже центра, где располагались детские помещения и кинозалы, были заблокированы. По одной из версий, это сделали для того, чтобы безбилетники не проникли на сеанс.

Глава СКР добавил, что пока родители ходили за покупками, их дети находились в игровых комнатах, однако на видеозаписях с камер наблюдения видно, что в момент возникновения пожара никого из администрации центра рядом с ними не было. Вместо того, чтобы помочь детям и их родителям, они первыми покинули место пожара.

В конце совещания Владимир Путин подчеркнул, что надзорные каникулы не должны сказываться на безопасности граждан.