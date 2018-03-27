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Крупный пожар уничтожил садовый дом в Сосновском районе
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Крупный пожар уничтожил садовый дом в Сосновском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Крупный пожар, который вспыхнула вчера, 26 марта, в Сосновском районе. Уничтожил садовый дом в деревне Никулино. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях утром в 8.15. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия первых подразделений дом уже горел по всей площади. В огнем боролись восемь человек. Привлекалось три единицы техники. Обошлось без пострадавших, но дом сгорел полностью. Общая площади пожара составила 150 квадратных метров.
Напомним, в Дзержинске во время пожара погибла 70-летняя пенсионерка.
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