Крупный пожар уничтожил садовый дом в Сосновском районе

Крупный пожар, который вспыхнула вчера, 26 марта, в Сосновском районе. Уничтожил садовый дом в деревне Никулино. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях утром в 8.15. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия первых подразделений дом уже горел по всей площади. В огнем боролись восемь человек. Привлекалось три единицы техники. Обошлось без пострадавших, но дом сгорел полностью. Общая площади пожара составила 150 квадратных метров.

Напомним, в Дзержинске во время пожара погибла 70-летняя пенсионерка.