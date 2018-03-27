Родственники жертв пожара насчитали 85 пропавших без вести

Создан список из фамилий людей, которых после пожара в кемеровском ТЦ разыскивают родственники. Всего стало известно о 85 пропавших без вести.

Эти данные активисты получили по почте, смс. Люди приходили лично, чтобы сообщить об исчезнувшем человеке.

«Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10−13 лет», — сказал источник «Интерфакса»

Все данные поступят в полицию.

Сегодня на митинге возле администрации области тысячи людей призвали местных чиновников уйти в отставку. Местные жители считают, что власти не озвучивают истинное число погибших. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 ребенок.

Чтобы удостовериться, что цифры соответствуют действительности, мэр города и несколько активистов посетили морг. Там инициативная группа пересчитала обожжённые тела. Информация о том, что на местном кладбище выкопали 200 могил, также не подтвердилась.

Собкор Ридуса Евгений Золотухин передает с места событий, что митинг объявили закрытым, но люди по-прежнему не расходятся. Власти предложили им пройти в зал, который вмешает 500 человек. Но местные жители отказалась.