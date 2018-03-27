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Родственники жертв пожара насчитали 85 пропавших без вести
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Родственники жертв пожара насчитали 85 пропавших без вести 

Ридус 1 час назад
Создан список из фамилий людей, которых после пожара в кемеровском ТЦ разыскивают родственники. Всего стало известно о 85 пропавших без вести.
Эти данные активисты получили по почте, смс. Люди приходили лично, чтобы сообщить об исчезнувшем человеке.
«Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10−13 лет», — сказал источник «Интерфакса».
Все данные поступят в полицию.
Сегодня на митинге возле администрации области тысячи людей призвали местных чиновников уйти в отставку. Местные жители считают, что власти не озвучивают истинное число погибших. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 ребенок.
Чтобы удостовериться, что цифры соответствуют действительности, мэр города и несколько активистов посетили морг. Там инициативная группа пересчитала обожжённые тела. Информация о том, что на местном кладбище выкопали 200 могил, также не подтвердилась.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил митингующим собрать информацию о погибших и пропавших людях, чтобы передать ее властям.
Собкор Ридуса Евгений Золотухин передает с места событий, что митинг объявили закрытым, но люди по-прежнему не расходятся. Власти предложили им пройти в зал, который вмешает 500 человек. Но местные жители отказалась.
Страшный пожар в ТРК «Зимняя вишня» Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, опознаны тела 25 погибших.
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