Ещё
Как вести себя при пожаре в торговом центре?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как вести себя при пожаре в торговом центре? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Торговые центры пользуются большой популярностью у граждан, ведь ТЦ — это не просто несколько магазинов под одной крышей. Владельцы многих торговых объектов стараются расположить на одной площадке кафе, игровые комнаты для детей, салоны красоты и многое другое. И трафик покупателей в торговых центрах не спадает.
Именно поэтому ЧП в местах массового скопления людей наиболее опасны, ведь очень сложно избежать жертв.
Что же делать при пожаре?
Находясь в ТЦ, запоминайте свой маршрут. Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов (знак бегущего человека, стрелка). Если вы почувствовали запах дыма, увидели огонь, не стоит паниковать и трезво оцените ситуацию. Позвоните в пожарную охрану и попытайтесь покинуть здание по максимально безопасному маршруту. Не пользуйтесь лифтом, не поднимайтесь на верхние этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленные помещения. Используйте для защиты органов дыхания влажную ткань. Постарайтесь спуститься на нижние этажи, ведь дым всегда понимается вверх. Если температура по мере продвижения к выходу растет, стоит вернуться. Не стоит бежать, чтобы не создавать давку. Держитесь за поручни и стены. Если вы оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно двигайтесь вперед. Если ваша одежда загорелась, не бегите. Попытайтесь потушить пламя, катаясь по полу. Можно также завернуться в плотную одежду, чтобы ограничить доступ кислорода. Не пытайтесь избавляться от фрагментов одежды с пораженных участков кожи самостоятельно. Позвольте это сделать медикам.
Телефоны вызова экстренных служб:
Пожарные и спасатели — 01/101, Полиция — 02/102, Скорая помощь — 03/103, Единый телефон службы спасения — 112.
АиФ — Алтай: последние новости
Барнаульцев призывают устроить бойкот торговым центрам из-за ЧП в Кузбассе В Барнауле прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ Кемерова В Алтайском крае действует лишь одна ледовая переправа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД51
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»613
Витас арестован13
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева225
Тулеев попросил прощения у Путина445
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение