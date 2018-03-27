Как вести себя при пожаре в торговом центре?

Торговые центры пользуются большой популярностью у граждан, ведь ТЦ — это не просто несколько магазинов под одной крышей. Владельцы многих торговых объектов стараются расположить на одной площадке кафе, игровые комнаты для детей, салоны красоты и многое другое. И трафик покупателей в торговых центрах не спадает.

Именно поэтому ЧП в местах массового скопления людей наиболее опасны, ведь очень сложно избежать жертв.

Что же делать при пожаре?

Находясь в ТЦ, запоминайте свой маршрут. Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов (знак бегущего человека, стрелка). Если вы почувствовали запах дыма, увидели огонь, не стоит паниковать и трезво оцените ситуацию. Позвоните в пожарную охрану и попытайтесь покинуть здание по максимально безопасному маршруту. Не пользуйтесь лифтом, не поднимайтесь на верхние этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленные помещения. Используйте для защиты органов дыхания влажную ткань. Постарайтесь спуститься на нижние этажи, ведь дым всегда понимается вверх. Если температура по мере продвижения к выходу растет, стоит вернуться. Не стоит бежать, чтобы не создавать давку. Держитесь за поручни и стены. Если вы оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно двигайтесь вперед. Если ваша одежда загорелась, не бегите. Попытайтесь потушить пламя, катаясь по полу. Можно также завернуться в плотную одежду, чтобы ограничить доступ кислорода. Не пытайтесь избавляться от фрагментов одежды с пораженных участков кожи самостоятельно. Позвольте это сделать медикам.

Телефоны вызова экстренных служб:

Пожарные и спасатели — 01/101, Полиция — 02/102, Скорая помощь — 03/103, Единый телефон службы спасения — 112.