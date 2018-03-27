МЧС РТ массово проверяет торговые центры Татарстана 

В МЧС РТ заявили о начале проверок торговых центров в республике. Они начались раньше запланированного периода на год и организованы совместно с прокуратурой. О решении заявили в ходе брифинга в кабмине РТ. Последний раз массовая проверка торговых центров в Татарстане проводилась в 2015 году. «Вчера мы получили указание от Генпрокуратуры России провести внеплановые проверки, то есть прокуратура нас привлекает», — говорит глава группы информации и связи с общественностью ЦУКС ГУ МЧС России по РТ Марат Рахматуллин. Сотрудники Госпожнадзора подготовят реестр комплексов в Татарстане, добавил Рахматуллин. Генеральная прокуратура России заявила о начале проверок совместно с МЧС России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.