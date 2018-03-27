Кемеровчан отправили самостоятельно проверять безопасность торговых центров

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал жителей обращать внимание на меры безопасности в торговых центрах и самостоятельно обращаться к ответственным за нарушения лицам. Об этом он заявил на митинге жителей Кемерова у здания региональной администрации, трансляцию с места ведет RT.

«Мы должны действовать сообща. Вы тоже должны ходить и проверять. Видите, что чего-то нет — спрашивайте. Интересуйтесь, почему нет пожарной лестницы, почему нет огнетушителя», — заявил он.

Цивилев добавил, что в ближайшие недели в городе проверят все торговые центры. «Компромиссов по безопасности больше не будет», — указал он.

Ранее Цивилев встал на колени перед жителями города на митинге и попросил прощения за гибель людей в торговом центре «Зимняя вишня».

При пожаре в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.