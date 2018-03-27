Путин выслушал рассказ Тулеева о детском утреннике в день пожара в «Зимней вишне» с использованием фейерверка

Аман Тулеев. В день трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» проводился детский утренник с использованием пиротехнических средств. Об этом на совещании президенту РФ рассказал губернатор Кемеровской области

«Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло», — сказал Тулеев, слова которого приводятся в стенограмме заседания, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Ну, а дальше Вы знаете, — продолжил губернатор, — двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет».

«Александр Иванович (Бастрыкин, глава Следственного комитета — ред.) работает, мы ему всем, чем можем, поможем», — заключил Аман Тулеев.

Напомним, что СК РФ наиболее вероятной причиной пожара в «Зимней вишне» СК РФ назвал сегодня короткое замыкание.