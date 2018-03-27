В Беларуси до конца недели проверят все места массового скопления людей

Все белорусские торговые центры, а также места массового скопления людей — кинотеатры и даже жилые дома — должны быть до конца недели проверены на предмет пожарной безопасности. Такое поручение после трагедии в Кемерово дал министерству по чрезвычайным ситуациям , а затем и министерству внутренних дел Беларуси президент страны Александр Лукашенко . Спасатели в первую очередь обратят внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу систем безопасности, пожаротушения, автоматики, проэкзаменуют и персонал — не только их знания и умения, но и возможность применить навыки на практике.

— Мы в прошлом году дали большую свободу предпринимательству, — цитирует информационное агентство БелТА разговор Александра Лукашенко с министром внутренних дел генерал-лейтенантом Игорем Шуневичем . — Пожалуйста — творите, делайте, приносите пользу государству. Предупредили и на уровне законов о том, что отвечать будут головой, прощения не будет ни за взрывы, ни за пожары. Не дай бог, люди погибнут. Но, знаете, с них взятки гладки. Что с них возьмешь, когда погибли десятки, а еще неизвестно, может быть и сотни, людей в этом центре в выходной день в России , в Кемерово. Поэтому, чтобы, не дай бог, у нас это не произошло. И МЧС в короткий промежуток времени одно не справится, поэтому подключитесь к этому вопросу. И у меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей — и, недопустимо, для детей.

Белорусские торговые центры начали проверять уже в понедельник. О том, насколько они безопасны и какие в каждом из них есть проблемные точки, жителей страны обещали оповестить к концу недели. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси заверили: всю информацию разместят в открытом доступе на сайте ведомства — с использованием интерактивной карты. При этом уже сейчас замечают: особого бардака нет. Показательный момент — учебная эвакуация в популярном минском торговом центре «Замок» (его проверяли одним из первых) заняла всего десять минут. А основные загвоздки, по словам официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко, были связаны с тем, что некоторые посетители терялись и впадали в стресс: «Не все сразу соглашались пройти к эвакуационному выходу. Некоторые забывали, где именно находятся их дети, тушевались и не знали, как поступить», — пояснила она.

В МЧС Беларуси предупреждают, что даже если на текущей неделе нарушений не будет выявлено, это не означает, что они не появятся позже.

— Но если спустя какое-то время вы заметите закрытый на ключ эвакуационный выход либо уже сейчас точно знаете, что такой выход закрыт в вашей поликлинике, школе, магазине, то действовать призываем так: отправить неанонимное письменное или электронное обращение в региональное управление МЧС. Оно и станет в условиях общего ограничения проверок поводом для нашего визита, — советует официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий

Спасатели напоминают: пригласить инспектора МЧС на объект может и его собственник самостоятельно — на мониторинг. В таком случае, даже если будут выявлены нарушения, штраф владельцу здания не выпишут.