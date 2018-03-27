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Прокуратура проведет проверки торговых центров в Нижнем Новгороде
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Прокуратура проведет проверки торговых центров в Нижнем Новгороде 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
После пожара в ТРК «Зимняя вишня», который произошел 25 марта в Кемерове, нижегородская прокуратура проведет проверки торгово-развлекательных комплексов в столице ПФО. Об этом заявил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры по Нижегородской области Дмитрий Трусов на пресс-конференции 27 марта.
«На данный момент решение о проведении проверок принято. Сейчас мы уточняем круг объектов. В ближайший период времени проверки организаций и торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей будут проведены», — пояснил Трусов.
По словам прокурора, в прошлом году в городе и области подобных системных проверок не проводилось.
Напомним, ранее врио губернатора Глеб Никитин заявлял о подготовке проверок в торговых центрах Нижегородской области.
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