Прокуратура проведет проверки торговых центров в Нижнем Новгороде

«На данный момент решение о проведении проверок принято. Сейчас мы уточняем круг объектов. В ближайший период времени проверки организаций и торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей будут проведены», — пояснил Трусов.

По словам прокурора, в прошлом году в городе и области подобных системных проверок не проводилось.