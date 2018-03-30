Прокуратура организовала проверку после аварии на теплосети в Нижнем

Прокуратура организовала проверку после аварии на теплосети в районе дома № 39 по улице Невзоровых в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, прорыв произошел 28 марта. Из-за этого были снижены параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в 243 домах, 4 школах и 5 дошкольных учреждениях в Нижегородском и Советском районах.

«Будут установлены причины аварии, дана оценка действиям организаций, отвечающих за обслуживание сетей водоснабжения, а также своевременности и достаточности принятых мер, направленных на устранение аварии и обеспечение водоснабжения жителей», — сообщили в ведомстве.