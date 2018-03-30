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Прокуратура организовала проверку после аварии на теплосети в Нижнем
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Прокуратура организовала проверку после аварии на теплосети в Нижнем 

АиФ Нижний Новгород 39 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Прокуратура организовала проверку после аварии на теплосети в районе дома № 39 по улице Невзоровых в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, прорыв произошел 28 марта. Из-за этого были снижены параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в 243 домах, 4 школах и 5 дошкольных учреждениях в Нижегородском и Советском районах.
«Будут установлены причины аварии, дана оценка действиям организаций, отвечающих за обслуживание сетей водоснабжения, а также своевременности и достаточности принятых мер, направленных на устранение аварии и обеспечение водоснабжения жителей», — сообщили в ведомстве.
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 Ещё 9 источников 
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