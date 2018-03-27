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В Карачаево-Черкесии на три дня отменили все развлекательные мероприятия в связи с трагедией в Кемерове
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В Карачаево-Черкесии на три дня отменили все развлекательные мероприятия в связи с трагедией в Кемерове 

«Это Кавказ» 1 час назад
Власти Карачаево-Черкесии отменили все развлекательные мероприятия и изменили сетку вещания на региональном телевидении и радио в связи с трагедией в Кемерове, где в пожаре погибли более 60 человек.
Глава КЧР Рашид Темрезов дал поручение отменить все развлекательные и культурно-массовые мероприятия в республике. В программу телевидения и радио также внесены изменения, сообщается на сайте главы КЧР.
В республике также начались проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей — больницах, школах и детских садах, особое внимание уделят торговым центрам.
При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, около половины из них — дети. Более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек госпитализированы. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
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