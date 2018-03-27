В мэрии Москвы почтили память погибших в Кемерово

"Прошу почтить память погибших минутой молчания", — сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.