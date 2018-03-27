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В мэрии Москвы почтили память погибших в Кемерово
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В мэрии Москвы почтили память погибших в Кемерово 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин начал заседание президиума в мэрии с минуты молчания в связи с пожаром в Кемерово, который унес жизни более 60 людей, передает корреспондент РИА Новости во вторник.
"Прошу почтить память погибших минутой молчания", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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