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Путин почтил память жертв кемеровской трагедии минутой молчания
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Путин почтил память жертв кемеровской трагедии минутой молчания 

RT на русском 2 часа назад
Владимир Путин начал совещание с главами ведомств Кемеровской области с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
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