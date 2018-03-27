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Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
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Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС 

Авторадио 37 минут назад
МЧС не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. По его словам, в согласовании было отказано еще в 2013 году. Ранее сегодня председатель официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что при вводе ТЦ в эксплуатацию и непосредственно в процессе его работы были допущены серьезные нарушения. Четвертый этаж, где началось возгорание, был надстроен при реконструкции здания кондитерской фабрики.
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Митинг в центре Кемерово продолжается уже пять часов, люди не расходятся Сотни людей хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ - власти Четвертый этаж сгоревшего ТЦ в Кемерово был надстроен при реконструкции
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