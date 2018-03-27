Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

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Митинг в центре Кемерово продолжается уже пять часов, люди не расходятся

Сотни людей хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ - власти

Четвертый этаж сгоревшего ТЦ в Кемерово был надстроен при реконструкции