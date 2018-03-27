Траур в Новосибирске — приспущены все флаги

Во вторник, среду и четверг на всей территории города должны быть приспущены флаги Новосибирска , такое решение приняла администрация города. «Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные передачи и мероприятия», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, 27 марта в Новосибирской области отменены и перенесены развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, передает пресс-служба правительства региона. Также в этот день отменены праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра.

«Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер», — пояснил врио министра культуры области Игорь Решетников

В частности, перенесен концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», который должен был состояться 27 марта в концертно-театральном центре «Евразия». В Новосибирской филармонии с 27 марта перенесены опера «Дон Жуан» в концертном исполнении, а также концерт «Матушка-весна всем красна» фольклорного ансамбля «Рождество». Кроме того, в Новосибирском театре оперы и балета отменен показ комической оперы «Любовный напиток», запланированный на 1 апреля.

Как отметили в министерстве культуры Новосибирской области, часть средств от продажи билетов на спектакли в государственных театрах региона, которые пройдут 27 марта, будут перечислены в поддержку семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове

Также 27 марта отменили авиашоу, которое должно было состояться в Новосибирске в честь 207-й годовщины образования Росгвардии. В итоге мероприятие, изначально запланированное как праздник, началось с минуты молчания.