На Ямале прокуратура и МЧС проверят все ТРЦ после трагедии в Кемерове

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта.

В ходе инспекций специалистам поручено уделять особое внимание наличию и работоспособности сигнализации и пожаротушения. Перечень объектов, где пройдут проверки, будет утвержден во время встречи заместителя прокурора округа с и.о. начальника ГУ МЧС России по ЯНАО и начальником отдела государственного надзора в области гражданской обороны.

«Уважаемые ямальцы и гости округа, если вы стали свидетелем нарушений правил пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей или в многоквартирном доме, сообщите об этом спасателям. О нарушениях можно сообщить по телефону доверия Главного управления 8 (34922) 23 999 или через вкладку «Задать вопрос начальнику Главного управления», которая расположена на официальном сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.