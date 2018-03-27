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На Ямале прокуратура и МЧС проверят все ТРЦ после трагедии в Кемерове
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На Ямале прокуратура и МЧС проверят все ТРЦ после трагедии в Кемерове 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта.
В ходе инспекций специалистам поручено уделять особое внимание наличию и работоспособности сигнализации и пожаротушения. Перечень объектов, где пройдут проверки, будет утвержден во время встречи заместителя прокурора округа с и.о. начальника ГУ МЧС России по ЯНАО и начальником отдела государственного надзора в области гражданской обороны.
«Уважаемые ямальцы и гости округа, если вы стали свидетелем нарушений правил пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей или в многоквартирном доме, сообщите об этом спасателям. О нарушениях можно сообщить по телефону доверия Главного управления 8 (34922) 23 999 или через вкладку «Задать вопрос начальнику Главного управления», которая расположена на официальном сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Как ранее писал «ФедералПресс», 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя виня» произошел пожар, в ходе которого, по данным следственных органов, погибли 64 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сегодня в Кемерово прибыл президент Владимир Путин.
Фото Евгения Поторочина
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