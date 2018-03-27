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Тулеев едва не упал на заседании у Путина
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Тулеев едва не упал на заседании у Путина 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву понадобилась помощь, чтобы встать на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара.
Главе Кемеровской области Аману Тулееву помог встать и сесть полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он заявил, что не поддерживал Тулеева за руку на протяжении всего выступления:
«Я ему помог привстать, потом присесть, а не держал его за руку. Если он был на совещании, если он смог встать, смог сесть и доложить президенту. Вообще я такие вещи по состоянию здоровья комментировать не хочу», — заявил Меняло изданию «Говорит Москва».
В ходе совещания Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте kremlin.ru.
«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.
О митингующих Тулеев при этом отозвался негативно, назвав их действия святотатством.
«Сегодня там [на главной площади Кемерово] человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — заявил он.
«Губернатор находится на своем рабочем месте, только что принял участие в совещании, которое (в Кемерово) провел Владимир Путин. Аман Тулеев продолжает контролировать работу оперативного штаба по ликвидации последствий пожара», — цитирует РИА «Новости» источник в областной администрации.
Местные СМИ неоднократно писали о том, что глава региона тяжело болеет. В январе они отметили болезненную худобу Тулеева и его усталость.
Ранее сообщалось, что Тулеев пообещал лично встретиться с семьями погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ, которым уже начали оказывать финансовую помощь.
Накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего, по официальным данным, погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.
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