Тулеев едва не упал на заседании у Путина

Главе Кемеровской области Аману Тулееву помог встать и сесть полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло . Он заявил, что не поддерживал Тулеева за руку на протяжении всего выступления:

«Я ему помог привстать, потом присесть, а не держал его за руку. Если он был на совещании, если он смог встать, смог сесть и доложить президенту. Вообще я такие вещи по состоянию здоровья комментировать не хочу», — заявил Меняло изданию «Говорит Москва».

В ходе совещания Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте kremlin.ru.

«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.

О митингующих Тулеев при этом отозвался негативно, назвав их действия святотатством.

«Сегодня там [на главной площади Кемерово ] человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — заявил он.

«Губернатор находится на своем рабочем месте, только что принял участие в совещании, которое (в Кемерово) провел Владимир Путин. Аман Тулеев продолжает контролировать работу оперативного штаба по ликвидации последствий пожара», — цитирует РИА «Новости» источник в областной администрации.

Местные СМИ неоднократно писали о том, что глава региона тяжело болеет. В январе они отметили болезненную худобу Тулеева и его усталость.

Ранее сообщалось, что Тулеев пообещал лично встретиться с семьями погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ, которым уже начали оказывать финансовую помощь.

Накануне вечером президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего, по официальным данным, погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.