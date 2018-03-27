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Челябинцы выйдут на шествие в память о погибших на пожаре в Кемерове
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Челябинцы выйдут на шествие в память о погибших на пожаре в Кемерове 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцев приглашают на мемориальное шествие в память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщают организаторы акции.
«28 марта приглашаю к 16:00 на мемориальное шествие «Тишина» в память погибших детей и взрослых жителях города Кемерово, сбор у кинотеатра «Знамя». Данное мирное шествие вне политики. Вместе с друзьями, детьми и семьями в тишине пройдемся вместе к памятнику Учителя и ребенка, установленному на Кировке, постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи, запустим в небо воздушные белые шары как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса и помолимся об утешении их сердец», — рассказывает общественник Михаил Щапов.
Отметим, что 26 марта жители Челябинска в память о погибших возложили цветы и зажгли свечи у памятника на Алом поле.
Напомним, пожар в ТЦ Кемерова начался днём 25 марта и по последним данным унёс жизни свыше 60 человек, ещё несколько числятся пропавшими без вести. В Кемеровской области объявлен траур, соболезнования семьям погибших от имени всех южноуральцев выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
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