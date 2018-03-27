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Жители Кемерово не нашли «300 трупов» в морге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Кемерово не нашли «300 трупов» в морге 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Инициативная группа жителей Кемерово проверила в морг и хладокомбинат, передает местное издание VSE42.Ru.
Они вернулись на площадь Советов, где проходит стихийный митинг, и отчитались перед горожанами об увиденном.
По их свидетелей, в морге сложно было определить возраст погибших, так как тела очень сильно обгорели. Инициативная группа сообщила, что взрослых погибших около 20 человек, так же много останков.
Также группа сообщила, что в морге нет трупов несовершеннолетних.
"В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", — сообщают горожане с места событий.
Они обследовали все помещения морга и даже съездили на хладокомбинат, там трупов не обнаружено.
Ранее мэр Кемерово Илья Середюк отправил группу горожан на «инспекцию» моргов, чтобы опровергнуть слухи о занижении числа погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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