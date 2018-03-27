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Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова
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Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города на митинге и попросил прощения за жертвы в пожаре в торговом центе «Зимняя вишня», передает РИА Новости.
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