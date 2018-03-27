МЧС поправит устаревшие требования пожарной безопасности

Авторы инициативы хотят разрешить не организовывать ночное дежурство на торговых объектах.

Также эксперты МЧС предлагают создать места для курения на складах, а также не маркировать двери помещений с пониженной пожароопасностью. Руководство компании должно будет обеспечить исправные электрические фонари у каждого дежурного на объекте с массовым скоплением людей.

Сейчас санкции за неисполнение требований пожарной безопасности составляют для должностных лиц от 6 тыс. до 15 тыс. руб., а для компаний от 150 тыс. до 200 тыс. руб. В проекте нового постановления об изменениях размеров штрафов ничего не сказано.