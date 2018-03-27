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МЧС поправит устаревшие требования пожарной безопасности
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МЧС поправит устаревшие требования пожарной безопасности 

Время бухгалтера 35 минут назад
Авторы инициативы хотят разрешить не организовывать ночное дежурство на торговых объектах.
Также эксперты МЧС предлагают создать места для курения на складах, а также не маркировать двери помещений с пониженной пожароопасностью. Руководство компании должно будет обеспечить исправные электрические фонари у каждого дежурного на объекте с массовым скоплением людей.
Сейчас санкции за неисполнение требований пожарной безопасности составляют для должностных лиц от 6 тыс. до 15 тыс. руб., а для компаний от 150 тыс. до 200 тыс. руб. В проекте нового постановления об изменениях размеров штрафов ничего не сказано.
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