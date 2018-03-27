В Краснодаре почтят память о жертвах страшной трагедии в Кемерово 

Краснодар. 27 марта -Новая Кубань. В краевой столице сегодня в 19:00 состоится акция памяти о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Неравнодушные жители города возложат цветы, свечи и игрушки (большинство погибших — дети, прим. «НК») возле Войскового собора Князя Александра Невского, расположенного на углу улиц Постовой и Красной.
Напомним, трагедия унесла жизни 64 людей, число погибших может быть увеличено, потому как еще около 10 человек значатся как без вести пропавшие. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. В России национальный траур не объявили, но уже 4 региона: Кемеровская область, Ингушетия, Бурятия, Приморский края и два города — Екатеринбург и Якутск — объявили траур. Краснодарский край пока не присоединился к числу регионов, объявивших траур, однако губернатор Вениамин Кондратьев еще вчера выразил соболезнования семьям погибших и обещал проверить все торговые центры на Кубани. В Геленджике было организовано памятное место о погибших в Кемерово, в Сочи установили народный мемориал. В храмах региона сегодня состоятся заупокойные службы.
Кубанцы, желающие оказать материальную поддержку семьям жертв пожара, могут перечислить средства на счета, указанные на официальном сайте администрации Кемерово.