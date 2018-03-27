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Мальчик, наиболее пострадавший после прыжка с охваченного пожаром четвертого этажа «Зимней вишни», пришел в себя
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Мальчик, наиболее пострадавший после прыжка с охваченного пожаром четвертого этажа «Зимней вишни», пришел в себя 

Newsru.com 40 минут назад
Фото: Newsru.com
Мальчик 11 лет, выпрыгнувший с четвертого этажа во время
пожара
в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли по меньшей мере
64 человек, пришел в себя.
Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила журналистам, что его отключили от аппарата искусственного дыхания.
"Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", — рассказала министр. По ее словам, данные компьютерной томографии показали регресс патологических нарушений.
Уже проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем. «Ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице города Кемерово», — подчеркнула глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, 11-летний подросток оказался наиболее травмированнным из всех пострадавших. Спасаясь от огня, он выпрыгнул с четвертого этажа торгового центра и получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости. В больнице его ввели в искусственную кому.
Родители и младшая сестра ребенка погибли. Но нашлись
две его бабушки — с отцовской и материнской стороны.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался днем 25 марта, его тушили более 12 часов. По официальным данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали, 13 из них до сих пор находятся в больницах. Однако по интернету широко распространяется информация о том, что власти замалчивают истинное число жертв, которых на самом деле
гораздо больше. Власти отрицают эти данные.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, солидарность выразили власти Приморья, Екатеринбурга, Ингушетии, Бурятии и Орловской области.
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