Мальчик, наиболее пострадавший после прыжка с охваченного пожаром четвертого этажа «Зимней вишни», пришел в себя

Мальчик 11 лет, выпрыгнувший с четвертого этажа во время

пожара

в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли по меньшей мере

64 человек, пришел в себя.

"Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", — рассказала министр. По ее словам, данные компьютерной томографии показали регресс патологических нарушений.

Уже проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем. «Ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице города Кемерово », — подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, 11-летний подросток оказался наиболее травмированнным из всех пострадавших. Спасаясь от огня, он выпрыгнул с четвертого этажа торгового центра и получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости. В больнице его ввели в искусственную кому.

Родители и младшая сестра ребенка погибли. Но нашлись

две его бабушки — с отцовской и материнской стороны.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался днем 25 марта, его тушили более 12 часов. По официальным данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали, 13 из них до сих пор находятся в больницах. Однако по интернету широко распространяется информация о том, что власти замалчивают истинное число жертв, которых на самом деле

гораздо больше. Власти отрицают эти данные.