Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания

Заседание столичного правительства началось во вторник с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове , передает корреспондент РИАМО

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.