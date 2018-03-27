Ещё
Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Заседание столичного правительства началось во вторник с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове, передает корреспондент РИАМО.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах в регионах РФ.
РИАМО: последние новости
Генпрокуратура проверит все развлекательные центры в России после пожара в Кемерове Книгу соболезнований открыли в представительстве Кемеровской области в Москве В правительстве Подмосковья почтили память жертв трагедии в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина320
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева205
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову175
Трамп начал терять уважение Путина136
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение