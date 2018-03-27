Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания 

Заседание столичного правительства началось во вторник с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове, передает корреспондент РИАМО.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах в регионах РФ.